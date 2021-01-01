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الاحتلال يهدم منزلا في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس المحتلة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات كبيرة اقتحمت واد الحمص القريب من منتجع مراد السياحي في بيت لحم وأغلقت المنطقة، وقامت بهدم منزل يعود للمواطن ايمن الحيح.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابع لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

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