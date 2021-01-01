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حالة الطقس :ارتفاع في درجات الحرارة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس :ارتفاع في درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، خريفياً باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً نهارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو باردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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