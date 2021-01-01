تعرف على أسوأ كلمات المرور في 2021 .. أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على أمانها!

وكالات/سما/

لدينا جميعا عددا كبيرا جدا من الحسابات عبر الإنترنت، وتذكر كلمة المرور الخاصة بك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وغيرها، يمكن أن يشكل لديك مشكلة حقيقية.

ومع الوصول إلى حسابات لا نهاية لها كل يوم، يمكن أن يكون من السهل الانزلاق إلى العادات السيئة باستخدام كلمة مرور سهلة الاختراق بشكل مثير للقلق.

وعلى الرغم من التحذيرات التي لا تنتهي من خبراء الأمن، يبدو أن العديد منا لا يأخذون كلمات المرور على محمل الجد، وعدم مراعاة النصيحة قد يترك البيانات الشخصية في خطر التعرض للهجوم.

وقد يكون من الصعب تصديق ذلك، ولكن وفقا للفريق في NordPass، فإن كلمة المرور الأكثر استخداما في عام 2021 هي الرمز الأساسي الذي يبعث على السخرية "123456".

كما تأتي في المراكز العشرة الأولى "qwerty" و"abc123" و"Liverpool".

وهذه الرموز البسيطة سهلة الاختراق للمتسللين، وإذا كنت تستخدم أي شيء مشابه، فيجب عليك تغييره على الفور.

ويقول NordPass إن الأشخاص يخاطرون بوقوع بياناتهم في أيدي لصوص الإنترنت باستخدام كلمات مرور سيئة، حيث يمكن اختراق معظم الرموز الموجودة في أفضل 20 رمزا في أقل من ثانية.

وفيما يلي قائمة كاملة بأسوأ كلمات المرور وأكثرها شيوعا:

• 123456.

• ليفربول.

• 123456789.

• 12345.

• qwerty.

• ليفربول 1.

• تشارلي.

• abc123.

• 12345678.

• 1234567

• شوكولاتة

• 123123.

وفي حديثه عن أحدث الأبحاث، قال جوناس كاركليس، الرئيس التنفيذي لشركة NordPass: "لسوء الحظ، تزداد كلمات المرور ضعفا ولا يزال الأشخاص لا يحافظون على نظافة كلمات المرور المناسبة. من المهم أن نفهم أن كلمات المرور هي المدخل إلى حياتنا الرقمية، ومع قضاء المزيد والمزيد من الوقت على الإنترنت، أصبح من المهم للغاية الاهتمام بشكل أفضل بأمننا الإلكتروني".

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن NordPass هو نظام لإدارة كلمات المرور أطلق لأول مرة في عام 2019. وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على تنظيم كلمات المرور الخاصة بهم والملاحظات الآمنة، والاحتفاظ بها في مكان واحد - مخزن كلمات مرور مشفرة. ومن خلال الحفاظ على كل شيء في المخزن مؤمنا بكلمة مرور واحدة، يمكن للمستخدمين إنشاء كلمة مرور أبجدية رقمية فريدة وقوية للغاية لكل حساب عبر الإنترنت.

أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على أمان كلمة المرور الخاصة بك

• إذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك في القائمة، فتأكد من تغييرها إلى كلمة مرور فريدة وقوية. ومن الناحية المثالية، استخدم مولد كلمات المرور عبر الإنترنت أو في تطبيق مدير كلمات المرور لإنشاء كلمة مرور معقدة حقا.

• تخزين كلمات المرور الخاصة بك في مدير كلمات المرور. في الوقت الحاضر، يمتلك الشخص العادي حوالي 100 حساب، لذلك سيكون من المستحيل تذكر جميع كلمات المرور إذا كانت فريدة ومعقدة بالفعل. ويعد مديرو كلمات المرور حلا رائعا لذلك، ولكن تأكد من استخدام موفر جدير بالثقة وموثوق به ومن الناحية المثالية مدقق من طرف ثالث.

• استخدام المصادقة متعددة العوامل. سواء كانت المصادقة البيومترية أو رسالة هاتفية أو مفتاحا ماديا، فمن الأفضل دائما إضافة طبقة أمان إضافية أعلى كلمة مرورك.