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صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته في قطاع غزة (صور وفيديو)

الإثنين 22 نوفمبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته في قطاع غزة (صور وفيديو)



غزة/سما/

الشاب يحيى بربخ من خانيونس صاحب الفيديو الشهير (أبو أدهم أكله السمك يما) يعود إلى أحضان عائلته في قطاع غزة بعد أن نجا من حادثة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل تركيا – اليونان.


وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع صوتي في وقت سابق، للشاب يحيى وهو يستنجد والدته لحظة انقلاب القارب المليئ بالركاب، وغرقه في بحر إيجه.



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وبحسب المقطع فإن يحيى كان يبكي ويقول موجهًا حديثه لأمه: “ساعتين واحنا في البحر حتى وصلت الشرطة وانقذتنا، أكلنا السمك يا امي أكلنا السمك”.

يُذكر أن أكثر من 20 شخصًا لقي مصرعهم، بعد انقلاب قارب يقلّ مهاجرين في بحر إيجه الواصل بين دولتي اليونان وتركيا، من بينهم فلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مهاجرين استقلوا قاربًا من منطقة بودرم التركية بإتجاه الأراضي اليونانية، من بينهم 11 فلسطينيًا من قطاع غزة.

وأعلنت قوات خفر السواحل التركية عن عثور 8 فلسطينيين ناجيين وتم نقلهم إلى حجز “بودرم” في تركيا. 
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، عن العثور على جثمان المفقود نصر الله الفرا، وأنس أبو ارجيلة على شواطئ تركيا، وهم أحد المفقودين الثلاثة على إثر حادث غرق المركب في بحر إيجة.

#تركيا #اليونان #فلسطين #قطاع غزة #خانيونس #أبو أدهم أكله السمك يما

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