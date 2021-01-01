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الكنيست يصادق على تحديد ولاية رئيس الحكومة بالقراءة الأولى

الإثنين 22 نوفمبر 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق على تحديد ولاية رئيس الحكومة بالقراءة الأولى



القدس المحتلة /سما/

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، مساء اليوم، الإثنين.

ووفقا لنص مشروع القانون، فإنه لا يسري بأثر رجعي، ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا المنصب.

وبحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.

كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا لمشروع القانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.

كما أن ولاية "رئيس الحكومة البديل" لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #تمديد ولاية رئيس الحكومة #الحكومة الاسرائيلية

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