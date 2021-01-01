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لابيد يطالب بتجريم حماس دولياً وإغلاق مكاتبها في اسطنبول

الإثنين 22 نوفمبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يطالب بتجريم حماس دولياً وإغلاق مكاتبها في اسطنبول



القدس المحتلة /سما/

 قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إنه يجب إغلاق مكاتب حركة حماس في اسطنبول بعد الكشف عن خلية للحركة من قبل جهاز الشاباك بدعوى أنها كانت تتلقى تعليمات من قيادة حماس في تركيا.

وأضاف لابيد في تصريحات عبر حسابه على تويتر “ليس من واجب إسرائيل العمل ضد إرهاب حماس فحسب، بل من واجب المجتمع الدولي بأسره”. كما قال.

وتابع “يتعين على دول العالم أن تتصرف كما فعلت بريطانيا وتحظر حماس .. يجب علينا منع هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية ضد المواطنين الإسرائيليين في أي مكان وتحت أي ظرف”.

وكان جهاز الشاباك ادعى أن الخلية تلقت تعليماتها من صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، وأسرى محررين يتواجدون في تركيا ولبنان وغزة.

#يائير لبيد #اسرائيل #حركة حماس #تركيا

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