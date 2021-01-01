5 قتلى و40 جريحا إثر حادث دهس بالولايات المتحدة

واشنطن /سما/

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر حادثة دهس استهدفت تجمعا في أحد عروض عيد الميلاد بمدينة واوكيشا شمالي الولايات المتحدة.

وذكرت إدارة المدينة الواقعة بولاية ويسكونس على تويتر: يمكننا أن نؤكد وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40".

وأضافت: "الآن حصيلة الضحايا قد تتغير بعد جمع معلومات إضافية".

وذكرت إدارة المدينة أن الشرطة الأمريكية احتجزت شخصا مشتبها بضلوعه في الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سلطات ولاية ويسكونسن تعمل على تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا.