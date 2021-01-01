  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

5 قتلى و40 جريحا إثر حادث دهس بالولايات المتحدة

الإثنين 22 نوفمبر 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 قتلى و40 جريحا إثر حادث دهس بالولايات المتحدة



واشنطن /سما/

 لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر حادثة دهس استهدفت تجمعا في أحد عروض عيد الميلاد بمدينة واوكيشا شمالي الولايات المتحدة.

وذكرت إدارة المدينة الواقعة بولاية ويسكونس على تويتر: يمكننا أن نؤكد وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40".

وأضافت: "الآن حصيلة الضحايا قد تتغير بعد جمع معلومات إضافية".

وذكرت إدارة المدينة أن الشرطة الأمريكية احتجزت شخصا مشتبها بضلوعه في الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سلطات ولاية ويسكونسن تعمل على تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا.

#الولايات المتحدة #قتلى #حادث دهس

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" ..معروف: لم نحدد نسبة الصرف

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

الأخبار الرئيسية

بعد 131 يوماً.. الاسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

غوتيريش

غوتيريش يدعو إلى عدم فقدان الأمل رغم "الانتكاسات": "حل الدولتين السبيل الوحيد"

حكومة اشتيه

وجه رسالة للمواطنين حول لقاح كورونا.. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

ايران

“نيويورك تايمز”: إدارة بايدن “قد تعترف بموت الاتفاق النووي وإسرائيل تواصل التخريب متجاهلة واشنطن

السنوار

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

الاتصالات الفلسطينية