لجان المقاومة تبارك انتصار الاسير الفسفوس على السجان الاسرائيلي

غزة /سما/

باركت لجان المقاومة في فلسطين، مساءا ليوم، انتصار الاسير " كايد الفسفوس" بعد خوضه معركة الاضراب عن الطعام لمدة 131 يوما استطاع الخروج منتصرا على هذا العدو المجرم .

وقالت لجان المقاومة، إن انتصار الاسير "كايد الفسفوس "ومن قبله الاسير "عياد الهريمي" يؤكد ان ارادة شعبنا واصراره على المقاومة والتصدي ومواجهة العدو الصهيوني هي الحل الأمثل والانجع لتحقيق الانتصارات والحرية وانتزاع الحقوق المسلوبة .

ونوهت الى أن الاسير" كايد الفسفوس " سطر بلحمه الحي وامعاؤه الخاوية اروع صور المجد والعزة والكرامة والعزيمة التي التي لا تلين .

وتوجهت بالتحية للاسيرين "عياد الهريمي وكايد الفسفوس"، داعية جماهيرنا وابناء شعبنا الى مواصلة مساندة الاسرى الأبطال في السجون الصهيونية الذين يواجهون ابشع انواع التنكيل والتعذيب والجرائم من عدو الانسانية الصهيوني المجرم .