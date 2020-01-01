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لقاء مرتقب مع ميشال عون.. الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية اللبناني

الإثنين 22 نوفمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء مرتقب مع ميشال عون.. الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية اللبناني



رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، وذلك في مدينة سوتشي التي وصلها سيادة الرئيس للقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء.

وخلال الاتصال، أطلع وزير الخارجية اللبناني بوحبيب، سيادة الرئيس محمود عباس على آخر تطورات الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية، ومباحثات الوفد اللبناني مع الجانب الروسي والنتائج المتوخاة منها.

وأكد الرئيس أهمية الدور التاريخي الذي يقوم به لبنان، حكومة وشعبًا، في دعم عدالة القضية الفلسطينية، ونضالات الشعب الفلسطيني حتى تجسيد تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها تحقيق استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين.

كما تطرق الرئيس إلى التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني نصرة للقضية الفلسطينية، وشدد على المخاطر التي تواجه الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه المرحلة العصيبة، وضرورة عمل الجميع من أجل حماية لبنان وشعبها الشقيق، كما أكد ضرورة توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه البلدين والشعبين الشقيقين.

كما رحب الرئيس باللقاء المرتقب مع الرئيس اللبناني ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش افتتاح كأس العرب، والذي من المنتظر أن تبحث خلاله آخر المستجدات في المنطقة وتعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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