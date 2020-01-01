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نتنياهو يتهم الحكومة الإسرائيلية بـ"التساهل مع "حماس"

الإثنين 22 نوفمبر 2021 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتهم الحكومة الإسرائيلية بـ"التساهل مع "حماس"



القدس المحتلة / سما /

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة بـ"التساهل مع "حماس"، في أعقاب هجوم الأقصى أمس الأحد.

وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحزب الليكود: "على "حماس" أن تدفع ثمنا باهظا للهجوم "البشع" الذي حصل في قلب القدس. لا نرى نهجا صارما ضد الإرهاب، تماما كما لا نراه في الحرب ضد إيران".

كما دعا القائمة العربية الموحدة إلى "إدانة الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل إيلي كاي البالغ من العمر 26 عاما وإصابة عدد آخر بجروح".

وكان رئيس القائمة منصور عباس قد ندد "بالعنف من جميع الأطراف".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس الأحد أن 4 أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق، بهجوم مسلح وقع قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن فلسطينيا عمره 42 عاما من سكان مخيم شعفاط قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال اشتباك مسلح وعملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة ورجل أمن في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.

#المعارضة الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو #حركة حماس #المسجد الاقصى #عملية القدس

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