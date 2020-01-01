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أكبر هبوط منذ أكتوبر 2020.. البورصة السعودية تشهد أكبر انخفاض بعد هجمات بطائرات مسيرة

الإثنين 22 نوفمبر 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر هبوط منذ أكتوبر 2020.. البورصة السعودية تشهد أكبر انخفاض بعد هجمات بطائرات مسيرة



الرياض /سما/ رويترز

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم الاثنين أكبر انخفاض خلال التعاملات منذ ما يزيد على عام، وواصلت خسائرها من الجلسة السابقة في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة.

وهبط المؤشر السعودي 2.7 بالمئة مسجلا أكبر هبوط خلال التعاملات منذ أكتوبر 2020، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 4.5 بالمئة والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.7 بالمئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين، كان سهم أرامكو الذي هبط 1.8 بالمئة.

وتعرض سهم أرامكو أيضا لضغوط بعد أن قالت شركة "ريلاينس إنداستريز" الهندية يوم الجمعة إنها قررت مع أرامكو إعادة تقييم استثمار أرامكو المقترح بنحو 15 مليار دولار في نشاط ريلاينس الخاص بتحويل النفط إلى كيماويات.

غير أن سهم النايفات للتمويل، وهي شركة للتمويل الإسلامي يتركز نشاطها على القطاع الاستهلاكي، أغلق عند 35.25 ريال للسهم، بزيادة 3.6 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 34 ريالا.

ونقلت وسائل إعلام سعودية صباح الاثنين عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أنه رصد مؤشرات على خطر وشيك على الملاحة وحركة التجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

وأفادت وسائل الإعلام أمس الأحد بأن التحالف، قال إن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة استهدفت مطار نجران في جنوب المملكة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية يوم السبت إنها أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في جدة.

وفي باقي دول الخليج، هبط مؤشر دبي 2.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة إعمار العقارية 4.3 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1 بالمئة مدعوما بزيادة سهم ألفا ظبي القابضة.

كما هبط المؤشر القطري 0.9 بالمئة متأثرا بتراجع بنسبة 2.8 بالمئة في سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

#سوق الأسهم السعودية #السعودية #طائرات مسيرة

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