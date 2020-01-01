بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام والذهب يهبط

واشنطن /سما/ رويترز + أ ف ب

قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بعد أنباء بأن بايدن سيعيد ترشيح باول لفترة ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد بلغ مؤشر الدولار، بحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، مستوى 96.4130 نقطة، بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تطور مؤشر الدولار في نحو 5 سنوات:

كما زادت العملة الأوروبية "اليورو" من خسائرها مقابل العملة الأمريكية بعد الأنباء وهبطت إلى 1.1235 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.71% إلى 1822.6 دولار للأونصة.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الاثنين.

وتتيح هذه الخطوة لباول مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.