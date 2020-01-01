وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو

بيروت /سما/

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في مقابلة أجرتها معه RT، أنه إذا تلقى دعوة لزيارة السعودية، فإنه "مستعد للسفر مباشرة الآن ومن موسكو".

وتحدث بوحبيب الذي يزور العاصمة الروسية عن أسباب ومستقبل الأزمة السياسية، إن كان على الصعيد الداخلي أو في علاقة لبنان مع الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وقال: "اليمن منذ عام 6 سنوات في حرب، وأعتقد أن الوقت حان لأن تنتهي هذه الحرب في طريقة "لا غالب ولا مغلوب"، فلا أحد يربح في الحرب... إن دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو".

وأشار بو حبيب إلى أن "لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي"، معتبرا أن "أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا علينا ونحن نرحب به ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا".

وأضاف: "حزب الله، حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية".

وتابع: "الجناح العسكري من حزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية، لن نحاول القضاء على هذا الجانب و"ما فينا" ولا نريد حربا أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل".