  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو

الإثنين 22 نوفمبر 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو



بيروت /سما/

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في مقابلة أجرتها معه RT، أنه إذا تلقى دعوة لزيارة السعودية، فإنه "مستعد للسفر مباشرة الآن ومن موسكو".

وتحدث بوحبيب الذي يزور العاصمة الروسية عن أسباب ومستقبل الأزمة السياسية، إن كان على الصعيد الداخلي أو في علاقة لبنان مع الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وقال: "اليمن منذ عام 6 سنوات في حرب، وأعتقد أن الوقت حان لأن تنتهي هذه الحرب في طريقة "لا غالب ولا مغلوب"، فلا أحد يربح في الحرب... إن دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو".

وأشار بو حبيب إلى أن "لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي"، معتبرا أن "أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا علينا ونحن نرحب به ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا".

وأضاف: "حزب الله، حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية".

وتابع: "الجناح العسكري من حزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية، لن نحاول القضاء على هذا الجانب و"ما فينا" ولا نريد حربا أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل".

#لبنان #الخارجية اللبنانية #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" ..معروف: لم نحدد نسبة الصرف

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

الأخبار الرئيسية

حكومة اشتيه

وجه رسالة للمواطنين حول لقاح كورونا.. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

ايران

“نيويورك تايمز”: إدارة بايدن “قد تعترف بموت الاتفاق النووي وإسرائيل تواصل التخريب متجاهلة واشنطن

السنوار

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

الرئيس عباس يصل مدينة سوتشي الروسية ويلتقي نظيره بوتين غدا

11

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

الاتصالات الفلسطينية