  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شبكات التسفير من تونس نحو سوريا.. من المتورط؟

الإثنين 22 نوفمبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكات التسفير من تونس نحو سوريا.. من المتورط؟



تونس /سما/

أكد وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض، أن المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان.

وقال العريض في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن جميع الشبكات التي تم القبض عليها لا تمت لـ"حركة النهضة" بأي صلة، بل هي تضم إما تجمعيين سابقين أو قوميين أو متطرفين دينيا.

ودعا علي العريض "حركة الشعب" إلى التوضيح بخصوص تصريحات لزهر العكرمي التي اتهم فيها القنصل التونسي الموقوف بلبنان بالتورط في شبكات التسفير نحو سوريا.

وأضاف أن هناك كتيبة في سوريا تسمى "كتيبة الشهيد البراهمي" فيها تونسيون تم تسفيرهم عن طريق لبنان.

#الحكومة التونسية #تونس #شبكات التسفير نحو سوريا #سوريا #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: اتفاق لتغطية رواتب موظفي "حماس" ..معروف: لم نحدد نسبة الصرف

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

الأخبار الرئيسية

حكومة اشتيه

وجه رسالة للمواطنين حول لقاح كورونا.. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

ايران

“نيويورك تايمز”: إدارة بايدن “قد تعترف بموت الاتفاق النووي وإسرائيل تواصل التخريب متجاهلة واشنطن

السنوار

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

الرئيس عباس يصل مدينة سوتشي الروسية ويلتقي نظيره بوتين غدا

11

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

الاتصالات الفلسطينية