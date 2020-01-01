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بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

الإثنين 22 نوفمبر 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق



انقرة /سما/"رويترز"

هبطت الليرة التركية، اليوم الإثنين، لأدنى مستوى على الإطلاق عند 11.46 مقابل الدولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان اعتبر فيها أن هناك مناورات تحاك بشأن سعر الصرف.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت الليرة في وقت سابق اليوم الإثنين، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي عند 11.2995 ليرة للدولار.

وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال يوم الجمعة الماضي عند 11.32 ليرة للدولار يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

#الليرة التركية #الدولار الامريكي #تركيا #رجب طيب اردوغان

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