شركة الاستثمارات OurCrowd اول شركة إسرائيلية بمجال "المال المجازف" تعتمد في أبو ظبي

القدس المحتلة / سما /

اعلنت منصة الاستثمارات الاسرائيلية OurCrowd ، احد المستثمرين الاكثر نشاطا بمجال رأس المال المجازف في اسرائيل اليوم انها الشركة الاسرائيلية الاولى التي يتم اعتمادها في الامارات وانها حصلت على الترخيص من قبل سوق أبو ظبي العالمي ADGM - Abu Dhabi Global Market للعمل هناك، جاء هذا بحسب النشر في موقع "غلوبس" الاسرائيلي.

شركة OurCrowd Management (Arabia) Ltd ستكون معروفة في الامارات باسم OurCrowd Arabia هي شركة فرعية تابعة بالكامل لشركة OurCrowd الاسرائيلية، اقيمت وسجلت في سوق أبو ظبي العالمي . وستعمل الشركة على ادارة صندوق بموجب لائحة هيئة تنظيم الخدمات المالية.

د. صباح البنعلي الشريك في شركة OurCrowd ويعيش في الامارات، عين بمنصب مدير أول ورئيس مجلس ادارة شركة OurCrowd Arabia.

وقال البنعلي ان اعتراف السلطات التنظيمية في ابو ظبي سيتيح للشركة اقامة صناديق استثمار في سوق ابو ظبي العالمي والاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ومشاريع اماراتية وفي كل انحاء المنطقة :"نشاطنا سيتركز في المرحلة الاولى في الاسواق الزراعية، المالية، الطب والتكنلوجيا".

المدير العام لشركة OurCrowd, جون مدبد سيعلن عن التطورات خلال جلسة نقاش ستقام في مهرجان فيتنك ابو ظبي الخامس، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة،ويقام تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي.

وقال مدبد ان التطور الاخر ، جاء نتاج ثمار الاتفاقيات الابراهيمية وستتيح لشركة OurCrowd ليس فقط امكانية تجنيد صناديق مالية في الامارات انما ايضا دفع شركات ناشئة محلية اماراتية وفي كل المنطقة بين مستثمري المنصة في كل انحاء العالم واحضار استثمارات دولية الى الامارات.

جمعة الهاملي، المدير الاستراتيجي وتطوير الاعمال الاول في سوق ابو ظبي المالي العالمي، قال ان سوق ابو ظبي يمتلك مكانة استراتيجية تتيح له شق ممر للاستثمارات بين اسرائيل والامارات. ويشار الى ان شركة OurCrowd منذ اقامتها عام 2013 جندت التزامات للاستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار في اكثر من 280 شركة و30 صندوق وسجلت 50 شركة.