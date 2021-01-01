مكافحة الفساد تنظم ورشة عمل حول الإعلام والانتخابات

رام الله / سما /

نظمت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع وزارة الإعلام، الاثنين ورشة عمل بعنوان "الإعلام في الانتخابات: نزاهة، شفافية، مساءلة"، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الصحفيين من وكالات الأخبار المحلية والعربية.

وقال مدير دائرة الإعلام والبروتوكول والترجمة في هيئة مكافحة الفساد منتصر حمدان إن هذه الورشة تأتي قبل أيام معدودة من انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى الصحفيين أثناء تغطيتهم للانتخابات المختلفة.

وأشار إلى أن البعد عن المهنية قد يعرض الصحفيين للخطر، ولهذا نظمت الهيئة هذه الورشة لمناقشة إجراءات العمل الصحيحة الخاصة بتغطية الانتخابات، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن التحيز لطرف على حساب الآخر.

وأوضح حمدان أن الورشة سوف يلحقها ورشات عمل مشابهة في كل من محافظة الخليل ومحافظة نابلس، شاكراً وزارة الإعلام على تعاونها، مبيناً أن هذه الورشات سوف تساهم في الوصول إلى تصور مستقبلي حول كيفية تغطية المراحل المقبلة من الانتخابات.

بدورها أكدت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإعلام نداء يونس على أهمية هذه الورش التي تناقش موضوع مهم في هذه الفترة، خاصة وأن الصحفيين لا يشكلون جزءاً منفصلاً عن الانتخابات حيث يشاركون أحياناً في صناعة الحدث وليس فقط تغطيته.

وأوضحت أن هذه الورشات تهدف إلى الاستماع إلى تجارب الصحفيين في تغطية الانتخابات السابقة، ومناقشة المشاكل التي تعرضوا لها، وتعريفهم ببعض الأنظمة المهمة مثل نظام الهدايا، ومدونة السلوك الخاصة بالصحفيين، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من تجارب دول الجوار في هذا المجال.

وخلال الورشة قدم رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية في هيئة مكافحة الفساد أحمد الأطرش مداخلة بعنوان "النزاهة والشفافية في الانتخابات"، موضحاً تعريف مصطلحات النزاهة والشفافية، مشيراً إلى متطلبات الانتخابات النزيهة وأبرزها ضمان الحريات، وقدم شرحاً حول دور الهيئة في الانتخابات.

من جانبه قدم رئيس قسم الدعم القانوني في الهيئة لؤي سمارة شرحاً حول نظامي الهدايا وتضارب المصالح، فيما تناول مدير الاعلام في لجنة الانتخابات المركزية أ. فريد طعم الله تجربة اللجنة في الانتخابات السابقة، بينما استعرض منتصر حمدان مدونة السلوك المهني للإعلاميين.