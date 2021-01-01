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عكرمة صبري: الأوضاع بالأقصى متوترة وعلى المقدسيين اليقظة وشد الرحال

الإثنين 22 نوفمبر 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عكرمة صبري: الأوضاع بالأقصى متوترة وعلى المقدسيين اليقظة وشد الرحال



القدس المحتلة / سما /

وصف خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، الأوضاع في الأقصى بأنها "مشحونة بالتوتر والحذر"، عقب عملية القدس التي نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم أمس الأحد، وقتل مستوطن وأصاب ثلاثة آخرين، داعيا الفلسطينيين لشد الرحال إلى الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي اليوم الإثنين إن "القدس حاليا عبارة عن ثكنة عسكرية"، مشيرًا إلى أن التشديدات والإجراءات المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" على المقدسيين تزداد يوما بعد الآخر.

وحذر صبري، من خطورة تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى وإعلان جماعات الهيكل الصهيونية بأن اقتحام غدا الثلاثاء سيكون برعاية المتطرف موشيه فيجلن.

وأضاف أن "اقتحامات المستوطنين متواصلة والإعلان عنها يعني أنهم يستغلون الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية للانقضاض على المسجد الأقصى".

ولفت خطيب المسجد الأقصى إلى أن "الجماعات اليهودية المتطرفة تزداد شراسة وعنفا"، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدم لجمهم ومنعهم من هذه العربدة التي يقومون بها في مدينة القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة.

ودعا الشيخ صبري، المقدسيين إلى الحذر واليقظة لأي إجراء يقوم به هؤلاء المتطرفون تجاه المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أت الغطرسة والتبجح والاعتداء لن تكسب الاحتلال ومستوطنيه أي حق في الأقصى.

وجدد صبري، النداء إلى الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، إلى استمرارية شد الرحال إلى المسجد الأقصى في جميع الأيام والأوقات، مثمنا جهود القائمين على تسيير الحافلات للأقصى.

#المسجد الاقصى #الشيخ عكرمة صبري #عملية القدس

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