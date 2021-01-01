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لجان المقاومة: انتصار الاسير الهريمي يثبت ان الحرية والحقوق تنتزع ولا توهب

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: انتصار الاسير الهريمي يثبت ان الحرية والحقوق تنتزع ولا توهب



غزة / سما /

باركت لجان المقاومة في فلسطين،  انتصار الاسير البطل المضرب عن الطعام عياد جمال الهريمي من محافظة بيت لحم بعد معركة بطولية ومواجهة مستمرة بامعائه الخاوية ولحمه وعظمه للسجان الصهيوني استمرت اكثر من "61 يوما " .

وأكدت لجان المقاومة، أن انتصار الاسير عياد الهريمي هو انتصار جديد للحركة الاسيرة في السجون الصهيونية راس الحربة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ولشعبنا الفلسطيني ولكل احرار الامة والعالم .

وأشارت الى أن انتصار الاسير عياد الهريمي على السجان الصهيوني المجرم يثبت ان الحرية والحقوق تنتزع ولا توهب وان نهج المقاومة بكافة اشكالها هو الطريق الوحيد لتحقيق النصر على العدو الصهيوني .

وتوجهت لجان المقاومة في ختام بيانها،  بالتحية إلى الاسير البطل عياد الهريمي وذويه الابطال الصابرين وندعو ابناء شعبنا الى مواصلة دعم الاسرى بكافة الوسائل .

#لجان المقاومة #الاسير عياد الهريمي

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