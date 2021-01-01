بلدية غزة تستعد لاستكمال الصيانة المؤقتة للشوارع المتضررة

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أنها ستشرع خلال الأيام القادمة باستكمال الصيانة المؤقتة للشوارع والمناطق التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بمجرد توفر المواد اللازمة للصيانة بالتعاون مع وزراتي الحكم المحلي والأشغال العامة واللجنة القطرية لإعادة الإعمار.

وذكرت البلدية أن تأخر استكمال الصيانة المؤقتة لبعض الشوارع في المدينة ناجم عن عدم توفر المواد اللازمة للصيانة من مادة البسكورس وبلاط "الإنترلوك" وخلافه من مواد الصيانة.

وبينت أن أهم المناطق تأخرت صيانتها نتيجة عدم توفر المواد هي: "شارع بغداد في حي الشجاعية بالقرب من مقبرة التوينسي، وشارع الأقصى (الصناعة) بالقرب من تقاطع شارع بيروت.

إضافة إلى المنطقة المتضررة في شارع عز الدين القسام، وشارع عون الشوا في تل الهوا وشارعي الثورة وعبد القادر الحسيني، وشارع الوحدة، إضافة الى شوارع أخرى في المدينة.

وأوضحت البلدية أنها ستشرع في صيانة تلك الشوارع في أقرب وقت ممكن حال توفر المواد اللازمة لعملية الصيانة، معربة عن تقديرها لصبر المواطنين وتحملهم عناء تأخر تنفيذ هذه المشاريع الخارج عن إرادة البلدية.

ودعت كافة المنظمات الدولية لضرورة التدخل العاجل وإعادة إعمار المناطق والمرافق التي تضررت من العدوان لمنع تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.

وأضافت البلدية أنها أجرت حصراً للمناطق المتضررة فور انتهاء العدوان، وتم وضع أولويات وإجراء صيانة عاجلة للمناطق الأكثر حيويةً والتي تشهد حركة كثيفة للمستشفيات والجامعات والمناطق في وسط المدينة.

وذكرت أن أهم المناطق التي تم صيانتها هي "شارع عمر المختار من مجمع أبو خضرة الحكومي وحتى مفترق السرايا، وشارع الوحدة من تقاطع شارع فلسطين وحتى تقاطع عبد القادر الحسيني، وشارع الثورة".

وبينت أنه تمت صيانة شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني) بالقرب من الجامعات، وتقاطع شارع عون الشوا مع شارع الرشيد، ومؤخراً شارع يافا بالقرب من مسجد المحطة.

يذكر أن العدوان الأخير قد ألحق أضراراً كبيرة وواسعة في البنية التحتية والمرافق الخدماتية في المدينة أدت لقطع وإغلاق الشوارع الرئيسة والحيوية، وقامت البلدية بإعادة فتحها وإجراء صيانة عاجلة مؤقتة وأولية لها لحين توفر مشاريع لإعادة إعمارها بشكل كامل.