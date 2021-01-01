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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

ونشرت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، كشفاً جديداً "جوازات مصرية" للسفر عبر المعبر يوم الثلاثاء (23 نوفمبر).

ونوّهت إلى أن على هؤلاء المسافرين التواجد في تمام الساعة السادسة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت الهيئة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

لمطالعة كشف الحافلات الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/39) اضغط هنا

لمطالعة كشف جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/8) اضغط هنا

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #قطاع غزة #وزارة الداخلية #الية السفر #معبر رفح

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