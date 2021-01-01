فيلم سري مري للمخرج لؤي عواد يفوز بجائزة افضل فيلم قصير في مهرجان ايام فلسطين السينمائية

رام الله / سما /

فاز فيلم سري مري للمخرج لؤي عواد أحد خريجي برنامج بكالوريوس الإنتاج الفيلمي في جامعة دار الكلمة بجائزة افضل فيلم قصير في مهرجان ايام فلسطين السينمائية والمنظم من قبل مؤسسة “فيلم لاب فلسطين”، حيث تم الاعلان عن الجائزة وقيمتها 3000 دولار خلال حفل اقيم في مدينة رام الله.

وتنافس على مسابقة طائر الشمس الفلسطيني لفئة الأفلام القصيرة 15 فيلمًا، وقد ضمت لجنة التحكيم الممثل الفلسطيني العالمي علي سليمان والمخرج الفرنسي العالمي لادج لي، والممثلة الفلسطينية العالمية ياسمين المصري.

ويتحدث فيلم”سري مري” عن طلب شابان فلسطينيان مساعدة من مساعد افتراضي بسبب الملل والحياة الروتينية،. هل سينجحان

وفي هذا الإطار، هنأ القس الدكتور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة المخرج لؤي عواد، بهذا النجاح، وأكد:” ان جامعة دار الكلمة تسعى دائماً لاعداد جيل المستقبل الفلسطيني المبدع الذي يستطيع ان ينافس محليا ودولياً، والذي يستطع ان ينقل روايته الى العالم عبر انتاج الأفلام، لذلك نحن نهنىء لؤي على هذه الجائزة المهمة ونتمنى له مزيد من الابداع والازدهار”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفوز بها خريجي وطلبة جامعة دار الكلمة بجوائز، حيث فاز المخرج الشاب وسام الجعفري على المركز الثالث المشترك لفئة الأفلام القصيرة من ” سيني فاونديشن ” في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، وفاز المخرج ابراهيم حنضل بجائزة الجمهور في مهرجان نوردك – Nordic – السينمائي للشباب في النرويج، كما وفاز المخرج صليبا رشماوي بجائزة في مهرجان الفيلم الطلابي الدولي في البرازيل، وفاز فيلم صلاح ابو نعمة “المنطقة ج” بجائزة ايام سنيمائية في دورة سابقة كما عرضت افلام طلبة جامعة دار الكلمة في مهرجانات دولية وعربية. مثل افلام شيماء عواودة، ثائر العزة و أخرين.