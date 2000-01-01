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الحكم على أسير وتمديد عدد من الأسرى وافراجات

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسير وتمديد عدد من الأسرى وافراجات



رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير براء عودة من دير عمار غرب رام الله بالسجن لمدة 7شهور وغرامة 2000 شيكل.

من جهة ثانية، مددت الاعتقال الاداري للاسير شامخ حشاش من مخيم بلاطة شرق نابلس لمدة 6 شهور، وحولت الاسير تامر ناصر عواد من بيت لحم للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وجددت الاعتقال الاداري للمرة الثانية لمجدي جلال نصار من بلدة عورتا بنابلس لمدة 4 شهور، واجلت محاكمة الاسير محمد رباح أبو الحمص من قرية العيسوية بالقدس حتى يوم الخميس القادم، واجلت الأسير أمير حازم الصياد من الطور الي يوم الثلاثاء القادم،واجلت محاكمة الأسير عبد الهدرة من الطور بالقدس حتى تاريخ 10/1/ 2022 ، واجلت محاكمة الشابين سلطان وبلال أبو الحمص حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وافرجت سلطات الاحتلال عن الاسرى: سفيان أبو الهوى، و محمود أبو الهوى وعمر أبو الهوى وهم من بلدة الطور، و محمد أحمد جرابعة من بلدة بيتين شرق رام الله، بعد اعتقال استمر 4 سنوات ونصف، معتصم زلوم من مدينة البيرة بعد اعتقال استمر 12شهر،و مؤمن حسام طوقان من مدينة جنين ،وماهر زيود من بلدة سيلة الحارثية بعد اعتقال استمر 3 أسابيع،ويوسف نظمي عطا من دير أبو مشعل برام الله بعد اعتقال استمر عامين في الأسر، والمقدسي رامي بركة بعد اعتقال استمر ستة أشهر، علما أنه رزق قبل أسبوع بطفلة .

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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