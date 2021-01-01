“بوليتكنك” وبكدار تقومان بالاستلام الابتدائي لمشروع مبنى الأنشطة والخدمات الطلابية

رام الله / سما /

استقبل أمين سر مجلس رابطة الجامعيين ورئيس لجنة الأبنية المهندس ابراهيم عمرو وفداً من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار وعلى رأسهم مدير عام الدراسات والسياسات الاقتصادية لمنطقتي الشمال والجنوب المهندس سامر الخروف، ومدير المشروع عبد الرحمن المصري، ومهندس الميكانيك وفا الجمل، والمهندس محمد عبد العزيز، وممثلين من مكتب اللؤلؤة للمقاولات العامة محمد أبو هواش، والمهندس رائد البطران، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور امجد برهم، ونواب رئيس الجامعة، ومدير دائرة الأبنية والإنشاءات المهندس عماد دويك، ورئيس قسم الأبنية المهندس فادي مسودة، والطاقم الهندسي الخاص بالمشروع. وجاءت الزيارة بهدف ترتيب الأعمال الفنية للاستلام الابتدائي لمشروع مبنى الأنشطة والخدمات الطلابية “بناء وتشطيب طوابق اضافية لمبنى الأنشطة والخدمات الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا) من خلال البنك الإسلامي لتنمية وبإشراف المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار وبالشراكة مع جامعة بوليتكنك فلسطين”.

ورحب برهم بالوفد الضيف وأشاد بالشراكة النوعية التي تنتهجها جامعة بوليتكنك فلسطين مع المؤسسات المُختلفة، وأكّد على أهميّة المشروع في إنجاح رسالة العلم والمعرفة بما يسهم في التنمية المُجتمعية لأبنائنا الطلبة في حرم الجامعة لمُمارستهم النشاطات اللامنهجية والفكرية والبدنية، وقد شرعت الجامعة في بناء هذا المبنى المُتكامل لتقديم كافة الخدمات الطلابية لأبنائها الطلبة، وذلك بتوفير المساحة اللازمة والملائمة لاحتواء وتشجيع الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعة من خلال مراكز ووحدات العمل المُتخصصة، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية وعلمية مُجهّزة بأفضل الخدمات وأحدث التقنيات اللازمة. بحيث يقضي الطالب وقته براحةٍ تامة مع إمكانيات البحث والتطوير على مرمى يده.

وأشار برهم بأنّ مبنى الأنشطة والخدمات الطلابية تم انشاءه بجهود من مجلس الأمناء لانعاش الحياة الجامعية والمُضي قدماً لتطوير الجامعة، وكما شكر كافة الطواقم على جهودهم القائمة على هذا المشروع.

وأضاف دويك شرحاً حول الأعمال التي تم تنفيذها حيث شمل مشروع بناء وتشطيب اربعة طوابق بمساحة 4 الاف متر مربع وبمُساهمة من الجامعة، حيث يحتوي الطابق الأرضي على مسبح نصف أولمبي وساونا وبخار، والطابق الأول يحتوى على كافتيريا الجامعة والمطعم المركزي للطلبة والعاملين، بالإضافة إلى الطابقين الثاني والثالث بناء عظم لمدرج المرحوم عبد العزيز رضوان ابو سنينة. هذا وقد حضر من لجنة تصميم المبنى المُستشارين التاليين: د. غسان دويك، د. ماهر عمرو، د. فؤاد الزرو، د. مكاوي حريز، أ. خالد سدر.