  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استمرار الوقفات التضامنية المطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسناد الأسرى في جنين

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الوقفات التضامنية المطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسناد الأسرى في جنين



جنين / سما /

 تواصل فعاليات وقوى جنين ومخيمها اعتصامها للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإسنادا للأسرى.

وشارك في الاعتصام الذي جرى، اليوم الاثنين، داخل الخيمة التي أقيمت في مدينة جنين، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون.

وقال مدير مركز القدس للمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان عصام العاروري خلال مشاركته بالاعتصام، إن سلطات الاحتلال ما تزال تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية باستمرار احتجازها جثامين الشهداء، منهم 90 في الثلاجات، و254 في مقابر الأرقام، و74 مفقودا.

وأضاف، أن هذه الخيمة تعبر عن إرادة شعبية لأهالي الشهداء والأسرى وفعاليات جنين مشيرا الى الحراك الذي يقوم به المركز القانوني على كافة الأصعدة بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لتدوير قضية الشهداء والتي يرأسها وزير العدل الفلسطيني لوضعها على طاولة الأمم المتحدة باعتبار هذا الملف من جرائم الحرب للاحتلال.

وشدد العاروري على أن قضية الشهداء والأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني، وداعيا إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية بعيدا عن الخلافات الحزبية.

وألقي خلال الوقفة عدة كلمات منها كلمة ذوي الشهيد عمر محمود كميل، وكلمة إقليم فتح، وكلمة الصحفيين ألقاها ثائر أبو بكر، وكلمة التجمع الوطني لأسر الشهداء ألقتها هيام حمدان، والتي دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك وكافة المؤسسات الحقوقية لاستعادة جثامين الشهداء، مطالبين كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال، لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام.

وشدد المتحدثون على الاستمرار في التضامن مع ذوي الشهداء حتى استرداد جثامين أبنائهم داخل الخيمة لأن وجودها هو معركة ونضال وتدفع الاحتلال يدفع الثمن من خلال الضغط الجماهيري، داعين كافة مكونات شعبنا، خاصة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى التحرك، من أجل وضع برنامج موحد.

#استرداد جثامين الشهداء #الانتهاكات الإسرائيلية #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة بوقف صرف رواتب نواب حماس في المجلس التشريعي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصل مدينة سوتشي الروسية ويلتقي نظيره بوتين غدا

11

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

غانتس يعلن رفع حالة التأهب في صفوف قواته: حمـاس تحاول تحويل الضفة إلى غـــزة

"الشاباك" يزعم اعتقال خلايا لحماس خططت لعلميات تفجيرية في "اسرائيل"..صورة

وفاتان و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية