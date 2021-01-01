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فتح: أمناء سر أقاليم الضفة يناقشون جملة من القضايا

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: أمناء سر أقاليم الضفة يناقشون جملة من القضايا



رام الله / سما /

 عقد أمناء سر اقاليم الضفة اجتماعا في مقر اقليم قلقيلية لمناقشة جملة من القضايا السياسية والوطنية ، حيث بحث المجتمعون الاعتداءات التي تتعرض لها القدس وأبناء شعبنا فيها.

وابرق المجتمعون التحية لمحافظ القدس عدنان غيث وقيادة حركة فتح في القدس وعلى راسها امين سر الاقليم شادي المطور وكافة اهلنا في القدس لصمودهم وتصديهم لمخططات التهويد داعين كافة قوى ومكونات شعبنا للتكاتف واسناد اهلنا في المدينة المقدسة.

وناقش المجتمعون ملف الاسرى والاسرى المضربين عن الطعام وخاصة الأسير كايد الفسفوس الذي يمر باوضاع صحية صعبة، وملف جثامين الشهداء المحتجزة.

كما ناقش المجتمعون التطورات الميدانية في كافة المحافظات داعين الحكومة وكافة المكونات لتنفيذ تعليمات الرئيس ابو مازن في تقوية الجبهة الداخلية واستمرار الإصلاح الداخلي وبسط سيادة القانون والحفاظ على السلم الاهلي، مبرقين التحية لكافة منتسبي المؤسسة الامنية على جهودهم في ظل الوضع المعقد الذي تعيشه المحافظات الشمالية وممارسات الاحتلال واعوانهم في تقويض جهود توفير الامن لكل المواطنين دون تمييز.

كما ناقش المجتمعون ما استجد على الساحة التنظيمية وآخرها زيارة أمناء سر واعضاء اقاليم لبنان وسوريا ومصر لارض الوطن وما حملته من معان وتناقل للتجربة.

كما ناقش المجتمعون الوضع التنظيمي الداخلي ومستجدات التحضير للمؤتمر العام الثامن وانتخابات الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى بالإضافة لمواضيع اخرى.

#الضفة الغربية #حركة فتح

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