بينت يلتقي بالزوجين الإسرائيليين المفرج عنهما من تركيا

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الإثنين) بالمعتقلين الإسرائيليين المفرج عنهما من تركيا الأسبوع الماضي.



وذكر موقع "والا" العبري أن بينت التقى بالزوجين ناتالي ومتمردي أوكنين وعائلاتهم في الكنيست بالقدس للاطلاع على أوضاعهم.



وقال بينت: "كم كان من الجيد عودتكم إلى المنزل، وكنت متحمسًا للغاية من أجل رجوعكم إلى إسرائيل".



وكانت السلطات التركية أفرجت عن الزوجين الإسرائيليين الجمعة الماضية بعد فترة من اعتقالهما بعد تصويرهما قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.