  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح



رام الله / سما /

أنهت محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية النظر في الطعون التي قدمت إليها ضد قرارات اللجنة برفض ترشح قوائم ومرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021.

وتلقت المحكمة خلال الفترة القانونية 13 طعناً؛ منها 5 طعون قدمت أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في رام الله و6 أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في نابلس، وطعنين أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في بيت لحم. وفصلت المحكمة في جميع القضايا وردت جميع الطعون، باستثناء طعن واحد يتعلق برفض طلب ترشح قائمة انتخابية في بلدة كفر نعمة، وبناءً على قرار المحكمة تم قبول ترشح القائمة ليصبح عدد القوائم المرشحة في كفر نعمة ثلاث قوائم.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات المحلية، ويمكن للقوائم المرشحة الانسحاب حتى تاريخ 26/11/2021، لينشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين صباح يوم السبت 27/11/2021 بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

#محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية #انتخاب الهيئات المحلية #الانتخابات المحلية 2021

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة بوقف صرف رواتب نواب حماس في المجلس التشريعي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصل مدينة سوتشي الروسية ويلتقي نظيره بوتين غدا

11

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

غانتس يعلن رفع حالة التأهب في صفوف قواته: حمـاس تحاول تحويل الضفة إلى غـــزة

"الشاباك" يزعم اعتقال خلايا لحماس خططت لعلميات تفجيرية في "اسرائيل"..صورة

وفاتان و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية