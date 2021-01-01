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اتفاقية إسرائيلية أردنية جديدة للتعاون في مجالي المياه والطاقة

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية إسرائيلية أردنية جديدة للتعاون في مجالي المياه والطاقة



القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل والأردن وقعا اتفاقًا للتعاون في مجالي المياه والطاقة، وفقًا لما نقلته القناة العبرية السابعة.
 
وقالت الوزارة الإسرائيلية، إن إسرائيل والأردن وقعتا مذكرة تفاهم ينتج الأردن بموجبها 600 ميغاواط من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل.
 
وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، عن أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة أزمة المناخ مع الأردن والإمارات والولايات المتحدة.
 
وبموجب الوثيقة، ستعمل البلدان معًا لإيجاد حلول للتكيف ومكافحة آثار أزمة المناخ هذه، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد.
 
وسيعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإسرائيل، بينما ستعمل إسرائيل على تحلية المياه للأردن.

#الطاقة الإسرائيلية #اسرائيل #الاردن #الامارات

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