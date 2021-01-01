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"أوتشا": الاحتلال هدم 49 مبنىً فلسطينيًا خلال أسبوعين

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوتشا": الاحتلال هدم 49 مبنىً فلسطينيًا خلال أسبوعين



رام الله / سما /

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 49 مبنىً فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة الافتقار إلى رخص البناء.

وأوضح المكتب في تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال خلال الفترة 2-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 38 شخصًا، وإلحاق الأضرار بسبل عيش نحو 400 آخرين أو إمكانية وصولهم إلى الخدمات.

وأشار إلى أن من بين المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) مسجد وثماني مبانٍ سكنية، و23 مبنى يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم في 16 تجمعًا سكانيًا، ثمانية مبان هُدمت في القدس المحتلة، بما فيها منزلان هدمهما أصحابهما.

وأضاف أن المستوطنين أصابوا خلال الفترة المذكورة، 20 فلسطينيًا، وألحقوا الأضرار بعشرات أشجار الزيتون أو سرقوا محصولها في الضفة الغربية.

وفي 5 نوفمبر الجاري، قتلت قوات الاحتلال فتًى يبلغ من العمر (15 عامًا) في قرية دير الحطب بمدينة نابلس.

وبحسب التقرير الأممي، فإن قوات الاحتلال أصابت 190 فلسطينيًا بجروح في الضفة، 135 منهم أصيبوا خلال الاحتجاجات على الأنشطة الاستيطانية قرب بِيتا (126) وبيت دجن (9) في محافظة نابلس.

وأفاد بأن قوات الاحتلال نفذت 65 عملية تفتيش واعتقال، واعتقلت 92 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة، ونُفذ أعلى عدد من هذه العمليات في الخليل، ثم بيت لحم.

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