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بعد 60 يومًا من الإضراب.. الأسير عياد الهريمي يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 60 يومًا من الإضراب.. الأسير عياد الهريمي يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

علق الأسير عياد الهريمي، اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بتحديد سقف لاعتقاله الإداري.

وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، بأن الأسير الهريمي علق إضرابه بعد توصله مع إدارة سجون الاحتلال بتحديد سقف اعتقاله الإداري حتى تاريخ 04/03/2022م.

الجدير ذكره أن الأسير الهريمي (28 عاما) من مدينة بيت لحم مضرب منذ 60 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري

وعانى الأسير الهريمي من أعراض صحية خطيرة حيث لم يتلق خلال فترة إضرابه أي مدعمات، الأمر الذي زايد الخطورة على حياته، اذ عانى من آلام في جميع أنحاء جسمه.

وفي السياق، يواصل 4 أسرى معركة الكرامة إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي.

والأسرى المضربون عن الطعام هم: كايد الفسفوس المضرب منذ 131 يوما، وهشام أبو هواش منذ 98 يوما، ولؤي الأشقر مضرب منذ 43 يوما، فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ 44 يوما تضامنا مع الأسرى الأربعة.

#الأسير عياد الهريمي #اضراب عن الطعام #الاسرى المضربين عن الطعام #الاعتقال الاداري

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