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الرئيس عباس يصل مدينة سوتشي الروسية ويلتقي نظيره بوتين غدا

الإثنين 22 نوفمبر 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل مدينة سوتشي الروسية ويلتقي نظيره بوتين غدا



موسكو /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.

وسيطلع الرئيس، نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.

وسيبحث الرئيس مع الرئيس بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

#الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية #روسيا #فلسطين #فلاديمير بوتين

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