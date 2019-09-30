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غانتس: إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة

الإثنين 22 نوفمبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار الفاصل عند حدود قطاع غزة.
 
جاءت أقوال غانتس خلال جلسة للجنة الوزارية المعنية بجاهزية الجبهة الداخلية للتعامل مع حالات الطوارئ. 
 
وعرض غانتس على أعضاء اللجنة التي التأمت لأول مرة منذ أربعة أعوام الخطة بمبلغ نحو مليار شيقل لتحسين جاهزية المستوطنات الإسرائيلية في جنوب البلاد التي صادقت عليها الحكومة ضمن مشروع موازنة الدولة الأخير.
 
وطبقًا للمخطط، الذي نشرت القناة 12 العبرية، تفاصيله على موقعها الإلكتروني، بتاريخ 30/9/2019 فإن إسرائيل تقيم جدارًا إسمنتيًا فوق وتحت الأرض على حدود غزة بطول 64 كيلومترًا.
 
وكانت إسرائيل قد بررت إقامة هذا الجدار الضخم لمنع حفر الأنفاق التي من شأنها أن تصل من أسفل الحدود مع قطاع غزة.

#الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #اسرائيل #بيني غانتس #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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