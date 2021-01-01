قوات الاحتلال تعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم أثناء عودتها من الأردن

القدس المحتلة / سما /

أفاد المحامي مدحت ديبة، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الاثنين، زوجة الشهيد فادي أبو شخيدم، فور وصولها معبر “جسر اللنبي”، أثناء عودتها من الأردن.

وأوضح ديبة أنه قوات الاحتلال حولت زوجة الشهيد أبو شخيدم للتحقيق في غرف أربعة في مركز تحقيق المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت صباح اليوم ابنة الشهيد أبو شخيدم آية للتحقيق للمرة الثانية على التوالي، عقب ساعات من الإفراج عنها.

وأشار المحامي ديبة، إلى أن قوات الاحتلال أفرجت اليوم الاثنين عن باسل ابن شقيق الشهـيد أبو شخيدم بشرط دفع غرامة مالية.

يشار إلى أن الشهيد فادي أبو شخيدم من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، استُشهد بعد تنفيذه اشتباكاً مسلحاً صباح الأمس الأحد، في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس، وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ومنذ لحظة استشهاده، اقتحمت قوات الاحتلال بناية عائلة الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط، واعتدت على عائلته واحتجزتهم في غرفة لمدة تجاوزت ساعتين ونصف، كما دمرت وحطمت محتويات المنازل.

وكانت قد اعتقلت أشقائه الثلاثة وابنته وأفرجت عنهم ليلة أمس بعد ساعات من التحقيق، كما استدعت والدته وخاله للتحقيق.