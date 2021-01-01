إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلامية إسرائلية، عصر اليوم، اسم العملية التي يقودها الجيش الاسرائيلي ضد ما أسماه إحباط عمليات حماس بالضفة

وأفاد موقع إنتلي تايمز الإسرائيلي، أن عملية إحباط عمليات حماس في الضفة الغربية تمت في إطار مشترك مع القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي تحت اسم "التمساح المقلوب"

وزعم الموقع العبري، أن القيادي في حماس صالح العاروري لا يتصرف بمفرده.

وادعى نقلا عن بيان الشاباك، أن الفريق الذي يقود توجيه وتمويل العمليات المسلحة في الضفة الغربية، هم (صالح العاروري، زكريا نجيب، موسى دودين، زاهر جبارين

، جهاد يغمور، عبد الرحمن غنيمات، عبد الحكيم حنني، ماهر عبيد)

وفي تحريض واضح ضد قيادة حماس بالضفة زعم الموقع نقلا جهاز الشاباك الاسرائيلي، أن العاروري يواصل التحريض على تنفيذ عمليات مسلحة في مستوطنات الضفة الغربية وفق زعم الاعلام الاسرائيلي





.