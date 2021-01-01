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محافظ نابلس يستقبل السفير الفرنسي

الإثنين 22 نوفمبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يستقبل السفير الفرنسي



نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في مقر المحافظة امس القنصل الفرنسي في القدس رينيه تروكاز ونائب القنصل ليديا طبطب، بحضور طاقم العلاقات العامة والإعلام في محافظة نابلس.

ورحب اللواء رمضان بالقنصل الفرنسي والوفد المرافق، معبرا عن سعادته لهذه الزيارة.

وأكد اللواء رمضان أن العلاقة التي تربط دولة فلسطين بفرنسا هي علاقة قوية جدا واستراتيجية ودائمة، مقدماً الشكر للشعب الفرنسي وحكومته على الدعم المتواصل للفلسطينيين على امتداد السنوات الماضية.

بدوره، شكر القنصل الفرنسي تروكاز اللواء رمضان على حسن الاستقبال، مشيرا الى أن هذه هي الزيارة الثانية له الى نابلس.
وناقش الطرفان الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية والأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في محافظة نابلس، ودور مؤسسة المحافظة في الحفاظ على السلم الاهلي والدعم باتجاه التنمية المجتمعية.

وعرض اللواء رمضان الوضع الذي تمر به بلدة بيتا نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال واحتلال الارض وقتل أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه ووطنه، مشيرا لاستشهاد أكثر من 8 مواطنين فيها برصاص قوات الاحتلال وإصابة المئات دون أن يتحرك العالم تجاه ما يجري في بيتا ومئات القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.

وأشار اللواء رمضان إلى بلدة سبسطية التي تعاني من المستوطنين بشكل يومي والانتهاكات بحق المواطنين هناك رغم أنها مناطق مصنفة A و B ويحب أن لا يتم اقتحامها وفقا للقانون والاتفاقيات.
وتحدث الطرفان عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون والشباب في محافظة نابلس ومستقبل الاقتصاد والشباب داخل إطار المحافظة.

#محافظ نابلس #اللواء ابراهيم رمضان #القنصل الفرنسي

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