سلطة النقد تنظّم دورة تدريبية للصحفيين الاقتصاديين بعنوان: المقاصة الإلكترونية وقراءة بيانات الشيكات

رام الله / سما /

نظمت سلطة النقد، اليوم الإثنين، في رام الله، دورة تدريبية للصحفيين العاملين في مجال الصحافة الاقتصادية، بعنوان “المقاصة الإلكترونية وقراءة بيانات الشيكات” بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي، ومدير دائرة العلاقات العامة والاتصال السيدة آيرين سعادة، ومنسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين السيد أيهم أبو غوش.

وقدم حاتم حمد الله من مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد شرحاً عن المقاصة الإلكترونية – التي أطلقتها سلطة النقد مؤخراً – وآلية عملها وأثر عملية التقاص الإلكتروني على المتعاملين بالشيكات، كما تطرق إلى سوء استخدام الشيكات ومخاطر الشيكات المعادة على الاستقرار المالي وتوجهات سلطة النقد للحد من استخدام الشيكات وخلق أدوات بديلة لها.

كما قدم سليم حمادنه رئيس قسم نظم العمليات الائتمانية شرحاً عن آلية عمل نظام الشيكات المعادة، وعن مكونات هذا النظام وآلية تصنيف العملاء من خلاله ومراحلها وعن كيفية قراءة بيانات الشيكات من الموقع الإلكتروني لسلطة النقد ومقارنة تلك البيانات وتحليلها، واستعرض نظام التسويات الرضائية والية تنفيذ التسوية للشيكات المعادة.

جدير بالذكر أن سلطة النقد قامت سابقاً بتنظيم ورشات عمل ودورات متخصصة للصحفيين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع نقابة الصحفيين لتطوير الإعلام الاقتصادي.