"التنمية" والاتحاد الأوروبي يطلقان "دليل نظام إدارة وتحسين الجودة والمعايير العامة للجودة"

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، الاثنين، "دليل نظام إدارة وتحسين الجودة والمعايير العامة للجودة" بمكونه الثالث، وهو إدارة الجودة وتطويرها ضمن مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم في وزارة التنمية الاجتماعية والمدعوم من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، بحضور الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس، ورئيس فريق المشروع الكساندر موجسوفسكي، ومدير مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم ستيفاني روسو.

وقال خميس إن "الوزارة بحاجة لمثل هذا المشروع نظرا لكثرة الخدمات والتدخلات التي تقدمها للمستفيدين"، مؤكدا حرصها على تحقيق الانسجام بين اهداف المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياج المستفيدين وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم".

وتابع خميس "أن ضمان الخدمات وجودتها لا يتحقق إلا عبر معيرة الخدمات ووضع أسس لنظام تقييم ومتابعة جيد".

بدوره، قال موجسوفسكي إن "نظام الجودة ومعيرة الخدمات يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية لمشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم اضافة للميزانية والتخطيط التي يتم من خلالها الحصول على أفضل الخدمات".

وتابع موجسوفسكي أن "تطبيق الدليل سيمكن الوزارة من تطبيق استراتجيتها التنموية الجديدة، كما يعزز نظام المشاركة والشفافية، ويساهم بتقديم خدماتها بطريقة أفضل وبجودة عالية".

من جهتها، أكدت روسو مواصلة التعاون والشراكة طويلة الأمد بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة وتقديم الخدمات ذات الجودة.