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اللواء يوسف الحلو يجتمع بوكيل وزارة السياحة والآثار في رام الله

الإثنين 22 نوفمبر 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء يوسف الحلو يجتمع بوكيل وزارة السياحة والآثار في رام الله



رام الله / سما /

 إجتمع اللواء يوسف الحلو مديرعام الشرطة بمكتبه اليوم مع وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشه والوفد المرافق له وبحضور العميد دكتور حسن الجمل مدير إدارة السياحة والآثار في الشرطة لبحث أوجه التعاون المشترك . 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن وخلال الإجتماع أشاد السيد طوافشه بدور شرطة السياحة والآثار المهني ومدى العطاء والتفاني والجهد الذي تقوم به هذه الإدارة في محافظات الوطن وعن مدى التواصل والتنسيق اليومي بينهما والذي أثمر عن الكثير من النتائج ومنها ضبط عشرات الالاف من القطع الأثرية كما وثمن الدور الكبير الذي تقوم به شرطة السياحة في الحفاظ على الموروث الأثري وملاحقة تجار الآثار بشكل دائم .

وأضافت بأنه وخلال الإجتماع تطرق السيد اللواء الحلو إلى ضرورة العمل على تأسيس متاحف وطنية في كافة محافظات الوطن للحفاظ على الإرث الوطني الذي يمثل تاريخ وحضارة هذه البلاد وهويتها التاريخية وإطلاع المواطنين على هذا الإرث وأشار إلى توجه الشرطة لتأسيس متحف خاص بالشرطة في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا .

هذا وتم مناقشة الترتيبات الجارية في محافظة بيت لحم لإستقبال أعياد الميلاد المجيدة ودور الشرطة في حفظ الأمن والعمل على تعزيز القوة الشرطية العاملة خلال تلك الفترة بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان اللآزمة خلال فترة الأعياد.

#اللواء يوسف الحلو #الشرطة الفلسطينية #وزارة السياحة والآثار

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