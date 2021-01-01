مدير عام الشرطة يجتمع مع القنصل العام التركي

رام الله / سما /

اجتمع اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة بمكتبه اليوم مع القنصل العام التركي أحمد ريزا ديميرير وشيفاك من القنصلية التركية والدكتور عبد القادر من المركز الثقافي التركي - يونس إمره وبحضور العميد عادل حلس مساعد مدير عام الشرطة للمحافظات الجنوبية والعميد منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب والعميد طارق دوابشة مدير العلاقات الدولية لبحث أوجه التعاون المشترك.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن السيد اللواء الحلو رحب بالوفد الضيف وأكد على عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب التركي الصديق إضافةً إلى أهمية التعاون والدورات التي تقدمها الشرطة التركية للشرطة الفلسطينية .

وبحث اللواء الحلو مع القنصل العام التركي أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الشرطي وأهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وأطلعه على التحديات التي تواجه العمل الشرطي في فلسطين وأهمية أن تشعر الشرطة المواطنين بالأمن والأمان في كافة مناحي الحياة وعلى مدار الساعة.

من جهته شكر القنصل العام التركي السيد اللواء الحلو على حسن الإستقبال وعلى عمق العلاقة التركية الفلسطينية مؤكداً على مواصلة دعم الشرطة بالدورات والتدريب والتي توقفت مؤخراً بسبب جائحة كورونا آملاً أن يتم إستئنافها في القريب العاجل، معرباً عن تمنياته للشعب الفلسطيني بمزيد من التقدم والإزدهار ونيل حقوقه الوطنية.