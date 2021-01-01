وقفة نسوية في غزة احتجاجا على الإساءة للنبي محمد

غزة / سما /

شاركت نساء فلسطينيات في قطاع غزة، الثلاثاء، في وقفة، احتجاجا على إساءة كاهن مصري سابق، للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ورفعت المشاركات في الوقفة التي نظمها الجناح النسائي لحركة حماس، لافتات كُتب على بعضها: "إلّا رسول الله".

ودعت ياسمين حمادة، إحدى المشاركات، في الوقفة التي نُظمت أمام المسجد العمري في بلدة جباليا، شمالي القطاع، "الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة النبي محمد".

وقالت حمادة على هامش الوقفة: "نطالب العالم الإسلامي بنصرة النبي محمد، والدفاع عنه، فهو شفيعنا يوم القيامة".

وأضافت: "وقفتنا جاءت نصرة للنبي، ودفاعا عن خاتم الأنبياء والمرسلين من أي إساءة".

ومؤخرا، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل دين مسيحي مصري، يُدعى زكريا بطرس، تضمن إساءات للإسلام والنبي محمد.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تبرأت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، من بطرس، وقالت إن صلتها انقطت به منذ 18 عاما.

وعلّقت الكنيسة على مقطع الفيديو، بالقول: "نحن نرفض أساليب الإساءة والتجريح؛ لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة، ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين".