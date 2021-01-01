بالصور الكشف عن وصية الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس

القدس المحتلة / سما /

نشرت عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم، صوراً لوصية ابنها الشهيد، والذي اشتبك صباح أمس، مع قوات الاحتلال عند باب السلسلة، وقتل جنديًا إسرائيليا وأصاب ثلاثة بعملية إطلاق النار، أحد الجرحى حالته خطرة.

والشهيد أبو شخيدم (42 عامًا) هو أسير محرر سابق من سجون الاحتلال، حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، يعمل مربيًا ومدرسًا للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

ويعتبر الشهيد الشيخ من روّاد وشيوخ المسجد الأقصى المبارك وأحد أعلام المرابطين في ساحاته. كما عمل خطيبًا لعدد من المساجد في مدينة القدس، إضافة لكونه أحد وجهاء وأعلام وقادة حركة حماس في مخيم شعفاط.













