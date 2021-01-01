  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور الكشف عن وصية الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس

الإثنين 22 نوفمبر 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور الكشف عن وصية الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس



القدس المحتلة / سما /

نشرت عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم، صوراً لوصية ابنها الشهيد، والذي اشتبك صباح أمس، مع قوات الاحتلال عند باب السلسلة، وقتل جنديًا إسرائيليا وأصاب ثلاثة بعملية إطلاق النار، أحد الجرحى حالته خطرة.

والشهيد أبو شخيدم (42 عامًا) هو أسير محرر سابق من سجون الاحتلال، حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، يعمل مربيًا ومدرسًا للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

ويعتبر الشهيد الشيخ من روّاد وشيوخ المسجد الأقصى المبارك وأحد أعلام المرابطين في ساحاته. كما عمل خطيبًا لعدد من المساجد في مدينة القدس، إضافة لكونه أحد وجهاء وأعلام وقادة حركة حماس في مخيم شعفاط.  



1

2

3

#القدس #فادي أبو شخيدم

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي"بتوقيت التاسعة"

ابتسام مراعنة تشتم شهيد القدس ونشطاء اراضي 48 يستنكرون

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تقديرات اسرائيلية: حماس معنية باشعال الأوضاع..المؤسسة الأمنية غارقة في مشكلتين مقلقتين!!

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

الأخبار الرئيسية

"الشاباك" يزعم اعتقال خلايا لحماس خططت لعلميات تفجيرية في "اسرائيل"..صورة

وفاتان و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اشتيى

اشتية: استمعنا لوعودات جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة الفلسطينية

مجلس

"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة بوقف صرف رواتب نواب حماس في المجلس التشريعي

معروف: زيادة أعداد عمال غزة للعمل في الداخل المحتل موضوع جدي

الاتصالات الفلسطينية