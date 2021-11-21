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وفاتان و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 22 نوفمبر 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاتان و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنين 19، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 105".


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 1، الخليل 7، بيت لحم 3، جنين 5، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طولكرم 3، نابلس 3، سلفيت 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 2، قطاع غزة 210".


وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين.


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين #وزارة الصحة الفلسطنية

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