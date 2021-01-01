اقتصاد غزة: إتلاف كميات من "الجبنة" و"الكابتشينو" منتهية الصلاحية

غزة/سما/

أتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة كميات من الجبنة منتهية الصلاحية عند معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها إن طواقم التفتيش بمعبر كرم أبو سالم التجاري قامت خلال مراقبة ومتابعة البضائع والسلع الغذائية الواردة عبر المعبر بإتلاف كميات من الجبنة غير صالحة للاستخدام الأدمي وإتلاف كميات أخرى من سلع الكابتشينو بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية.

وأوضحت الوزارة أن طواقمها تعمل على مراقبة كافة السلع الواردة عبر المعابر التجارية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.