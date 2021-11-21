بهدف تمكين المواطن من تملك المسكن والعقار وتعزيز صموده على أرضه

رام الله / سما /

قدمت مجموعة بنك فلسطين رعايتها لمعرض فلسطين العقاري 2021، الذي ستستمر فعالياته من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من تشرين الثاني الجاري في فندق الملينيوم بمدينة رام الله، وذلك بتنظيم كل من جمعية المستثمرين في القطاع العقاري في فلسطين، وشركة ايفنتيف وشركة يو تي سي.

ويمثل المعرض فرصة للمشاركين وزوار المعرض التعرف على هذا القطاع الواسع، الذي تشارك فيه نحو 45 شركة من شركات التطوير العقارية الفلسطينية، والمؤسسات المصرفية والتمويلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع العارضين، للاطلاع على كل ما هو جديد خلال أيام المعرض، والبحث عن فرص للاستثمار فيه.

وقال مدير إدارة أعمال الأفراد في مجموعة بنك فلسطين ثائر حمايل ممثلاً عن البنك، إننا نفخر في مجموعة بنك فلسطين بأن نكون الشريك والراعي الرئيس لهذا الحدث الاقتصادي الهام، والعمل بشراكة مع المطورين العقاريين، ومع كافة الشركاء، حتى نشجع الاستثمارات الوطنية في المشاريع العقارية، ونسهم في تمكين المواطنين من تملك المسكن والعقار، بما يعزز صمودهم على أرضهم.

وأضاف حمايل أن رعاية مجموعة بنك فلسطين لمعرض فلسطين العقاري هذا العام، يأتي منطلق إيمان البنك بأهمية المعرض كونه يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، حيث يتقاطع عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين، إضافة الى دوره الهام في توفير الحياة الكريمة للمواطن في وطنه.

وأوضح حمايل أن مجموعة بنك فلسطين وكجزء من مساهمتها لتطوير هذا القطاع عملت على توفير جملة من البرامج والخدمات المصرفية المتطورة لأصحاب الشركات وكافة الشرائح المختلفة من خلال توفير القروض والتسهيلات الميسرة، لتمكين الشركات من القدرة على بناء مشاريع جديدة، وتمكين المواطن من شراء الشقق، للخروج من دائرة الايجار التي لا يحبذها، ما ساهم في تعزيز دور هذا القطاع والنهوض به.

وأشار حمايل أن من بين التسهيلات التي وفرها بنك فلسطين إتاحة شراء منزل جديد أو تأهيليه وتوسعته، بميزات تتلاءم مع احتياجات العملاء المالية والمصرفية، لاسيما في المناطق التي تتوافر فيها طابو أو طابو فرز، حيث تصل فترة السداد فيها إلى 25 عاماً، وبنسبة تمويل تصل لغاية 85% من سعر العقار، إضافة إلى استحداث القرض الشخصي لغايات السكن والذي يغطي احتياجات تمويل البناء أو التشطيب أو تمويل شراء عقار، مع فترة سداد تصل إلى 12 عاماً وبشروط مرنة.

وأشاد حمايل بجهود جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري وشركة "إيفنتف" وشركة “يو تي سي"، على إنجاز وتنظيم هذا المعرض، وكافة الشركاء، والشركات المشاركة والمهتمين بهذا القطاع، داعياً إلى استغلال أيام المعرض بالشكل الأمثل.