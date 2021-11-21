تستأجر سوبر ماركت خوفاً من الجراثيم أثناء التسوق

وكالات / سما /

كشفت امرأة أمريكية أنها تؤجر سوبر ماركت كامل أثناء التسوق، لتجنب الجراثيم التي يمكن أن يحملها المتسوقون الآخرون.

وأوضحت إيما أنها وزوجها، لوكاس، يؤجران السوبر ماركت لمدة ساعة واحدة في الأسبوع، حتى يتمكنا من تسوق مشتريات البقالة الخاصة بهما بسلام.

وينشر الزوجان عن حياتهما وابنتهما الرضيعة كريت على حسابهما في تيك توك، حيث يتحدثان عن أسلوب حياتهما الخالي من الجراثيم. ولا يقتصر الأمر على عدم ذهاب الزوجين لقضاء عطلة أو الذهاب إلى المطاعم أو زيارة منازل الآخرين، بل يرفضان التسوق في السوبر ماركت مع المتسوقين الآخرين، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت إيما عن نمط حياتهما "تحن نذهب للتسوق مثل أي شخص آخر، نحن أناس عاديون، لكننا ميسوري الحال، ونستخدم ذلك لصالحنا. نحن في الواقع نؤجر محل بقالة لمدة ساعة، يوم واحد في الأسبوع قبل افتتاحه".

وأضافت إيما "لقد دفعنا لمحل البقالة لتعقيم كل شيء، وطلبنا أن نكون الأشخاص الوحيدين هناك للتسوق، حتى لا نضطر إلى التواجد للتسوق مع أشخاص آخرين مصابين بالجراثيم".

وبالنسبة للذين يتساءلون عن تكلفة تأجير سوبر ماركت كامل، اعترفت إيما بأنها لن تفعل ذلك إذا لم تكن ميسورة الحال، وأوضحت "دعنا نقول فقط أننا لن نؤجر محل بقالة لو لم نكن أغنياء، إنه باه الثمن للغاية".

وأوضحت إيما "سيكون من الأرخص في الواقع تأجير السوبر ماركت بعد إغلاق أبوابه في المساء، لكن هذا لا يتناسب مع جدولنا الزمني. ونحن نسمح لموظف واحد فقط بالتواجد، وعليه ارتداء بدلة وقاية كاملة وغطاء للوجه طوال الوقت".