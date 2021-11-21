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الرئيس يدين اعتداء الاحتلال على محافظ القدس

الإثنين 22 نوفمبر 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الرئيس محمود عباس، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، على محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، وأفراد أسرته.

وأشاد الرئيس بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ غيث، في خدمة جماهير شعبنا في القدس وتعزيز صمودهم، والتصدي لمخططات التهويد.

وثمن الرئيس صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي واجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم الإثنين، منزل المحافظ غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه.

#محمود عباس #الاحتلال #المجلس الثوري #فتح #عدنان غيث

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