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ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الحبوب؟

الإثنين 22 نوفمبر 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الحبوب؟



وكالات / سما /

كشفت ناديجدا بويارينوفا، طبيبة الأعصاب، أن الصداع يتجلى عند الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، ويمكن أن يكون أيضًا لأسباب ثانوية بسبب بعض العوامل كالتسمم الكحولي أو الإفراط في تناول الحبوب.

وقالت الطبيبة: "كقاعدة عامة، من المستحيل على الشخص نفسه تحديد أسباب صداعه، فالكثير منهم لا يحاولون القيام بذلك، ولكنهم ببساطة يحاولون علاج الألم بمسكنات الألم المختلفة"، وفق(سبوتنيك بالعربي).

وأكدت بويارينوفا أن هذا خطأ جوهري، لأنه يضيع الوقت ويؤجل التشخيص الصحيح للأمراض في الوقت المناسب، مضيقةً أنه من المهم التشاور مع الطبيب لكشف الأمراض الخطيرة، لأن الصداع قد يشير إلى ورم في المخ، وأشارت إلى أنه غالبًا ما يعتمد نجاح الشفاء على سرعة التشخيص.

كما قالت خبيرة العلوم الطبية إيلينا سولوماتينا، في وقت سابق، أن الصداع يمكن أن يهدد بسكتة دماغية، وحثت على استشارة اختصاصي بشكل مستعجل وعدم إهمال الحالة.

#الصداع النصفي #الجسم #الحبوب

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