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اتحاد الجاليات الفلسطينية: تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الفلسطينيين على الحدود البيلاورسية البولندية

الإثنين 22 نوفمبر 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الجاليات الفلسطينية: تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الفلسطينيين على الحدود البيلاورسية البولندية



بروكسل / سما /

أعلن الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع اللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاورسيا وبولندا، بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بيلاروسيا .

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الإثنين، متابعته أوضاع اللاجئين والتواصل معهم عبر اللجنة التي شكلت بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بيلاروسيا، والتي بدورها تواصلت مع الجهات المختصة، مطمئنا أهالي اللاجئين الفلسطينيين بأن جميع أبنائهم بخير وصحة جيدة.

وعبر الاتحاد العام للجاليات عن جزيل شكره للصليب الأحمر في بيلاروسيا وشعبها على المساعدات التي قدمت للاجئين على الحدود، مشيدا بجهود الحكومة البولندية لتحركهم السريع لإنقاذ فلسطينيين علقوا في الغابات، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.

وناشد "الاتحاد العام" الحكومتين في بيلاروسيا وبولندا بالإسراع في حل هذه الآزمة قبل فوات الأوان، خاصة مع حلول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة دون الصفر، وتفشي فيروس كورونا بين اللاجئين.

يذكر أن عددا من الفلسطينيين اللاجئين من العراق وسوريا إضافة إلى مئات المهاجرين من دول أخرى عالقون في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا منذ نحو أسبوع، أثناء محاولتهم التوجه عبر بيلاروسيا إلى أوروبا.

#اتحاد الجاليات الفلسطينية #بيلاورسيا #بولندا #اللاجئين #أوروبا

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