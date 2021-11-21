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اشتية: استمعنا لوعودات جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة الفلسطينية

الإثنين 22 نوفمبر 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: استمعنا لوعودات جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة الفلسطينية



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته استمعت في اجتماع المانحين (AHLC) إلى وعودات جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة "وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة. "

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية "نقدر عاليا اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية."

وتابع "ندعو المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر."
وقال اشتية "ندين اعتداء قوات الاحتلال على محافظ القدس عدنان غيث ونطالب بوقف التنكيل بأبنائنا المقدسيين."

وأوضح بأن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا تتعلق بالريادة والتمكين الاقتصادي وقضايا متعلقة بالاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة وتعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض، كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة .

#محمد اشتية #السلطة الفلسطينية #رئيس الوزارء

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